ABD’den flaş İran hamlesi: Yaptırımlar gevşiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla İran petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilebileceğini açıkladı.

Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün yeniden satışa açılmasının ve gerekirse Stratejik Petrol Rezervi’nden yeni bir sürüm yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Bessent, Fox Business’a verdiği röportajda, denizde bekleyen İran petrolünün yaptırım kapsamı dışına çıkarılabileceğini belirtti. Bu adımın, hâlihazırda tankerde bekleyen İran petrolünün piyasaya yönelmesini sağlayabileceği ifade edildi.

Bu olası düzenleme, İran ham petrolünün Avrupa ve diğer bölgelere daha açık biçimde satılmasının önünü açabilir.

Özellikle Körfez bölgesindeki enerji tesislerinin çatışmalar nedeniyle zarar gördüğü ve üretimin sekteye uğradığı bir dönemde, yeni petrol akışının küresel arzı artırması hedefleniyor.

HEDEF PETROL FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKMEK

Bessent, fiyatları baskılamak için yalnızca yaptırım gevşemesi değil, ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’nden yeni bir sürüm seçeneğini de değerlendirdiğini söyledi.

Washington’un, petrol piyasalarında doğrudan müdahale yerine fiziksel arzı artırmaya odaklandığı belirtiliyor.

İran’a yönelik yaptırımlar son yıllarda yeniden sertleştirilmişti. ABD, 2018’de İran’a kapsamlı yaptırımları yeniden devreye sokmuş, bu adımı da 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesine bağlamıştı.

Anlaşma kapsamında İran, nükleer programını sınırlandırması karşılığında geniş çaplı yaptırım hafifletmesi elde etmişti.

İran petrolünün büyük bölümünün hâlihazırda Çin’e yöneldiği belirtiliyor. Bununla birlikte, yaptırımları delerek farklı ülkelere ulaşan “gölge filo” sevkiyatlarının da sürdüğü kaydediliyor.

ABD’nin gündeme getirdiği gevşeme adımının, bu akışı daha görünür ve açık ticaret kanalları üzerinden yürütmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.