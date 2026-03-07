ABD’den İran’a 'en büyük bombardıman' mesajı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD’nin İran’a yönelik “en büyük bombardıman saldırısını” başlatacağını söyledi. Bessent, saldırıların özellikle İran’ın füze kapasitesini hedef alacağını belirtti.

Bessent, ABD’nin saldırılarının füze fırlatma rampaları ve füze üretim tesislerini hedef alacağını ifade ederek, “Bu gece en büyük bombardıman saldırımız olacak. İran’ın füze fırlatıcılarına ve füze üreten fabrikalarına en büyük zararı vereceğiz. Bu kapasiteyi ciddi şekilde zayıflatıyoruz” dedi.

ABD’nin “ezici” saldırılarının ardından İran’ın askeri alanda istediğini elde edemediğini savunan Bessent, Tahran yönetiminin bu kez ekonomik alanda baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Bessent, “Askeri alanda başarılı olamayınca ekonomik kaos yaratmaya çalışıyorlar. Ancak bunu başaramayacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, İran ile artan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan geçen ABD gemileri için sigorta desteğini güçlendirdi. Dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu stratejik su yolundan geçiyor.

Çatışmaların başlamasıyla birlikte sigorta şirketlerinin bölgedeki gemiler için teminatları askıya aldığını belirten Bessent, bu durumun küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI

ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC), Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere güvence sağlamak amacıyla 20 milyar dolara kadar sigorta desteği sağlayacağını açıkladı.

Bessent, programın petrol, ürün ve gübre taşıyan gemilere sigorta sağlayarak deniz ticaretinde güveni yeniden tesis etmeyi amaçladığını belirtti.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu söylediğini ancak ABD ve İsrail bağlantılı gemilerin geçişine izin vermeyeceğini duyurduğunu hatırlatan Bessent, gerekirse ABD gemilerine donanma eskortu sağlanabileceğini ifade etti.

Bessent, güvenli geçiş için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) değerlendirmelerinin beklendiğini belirterek, “Bir hafta mı iki hafta mı bilmiyorum ama bu sorunu çözme yolundayız” dedi.