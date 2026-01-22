ABD’den Küba için rejim değişikliği senaryosu

Wall Street Journal’ın (WSJ) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD’de Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “kaçırılması” sonrasında Küba’da komünist yönetimin yıl sonuna kadar devrilmesini hedefleyen bir anlaşmaya zemin hazırlamak için Havana yönetimi içinde temas kurulabilecek isimler arıyor.

Haberde, Trump yönetiminin Küba ekonomisinin çöküşe yakın olduğu ve Maduro’nun devre dışı kalmasıyla rejimin “hiç olmadığı kadar kırılgan” hale geldiği değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küba’ya yönelik sert ifadeler kullandığı belirtildi. Trump’ın, “Anlaşmaya varmalarını şiddetle tavsiye ederim. ÇOK GEÇ OLMADAN” dediği, “Küba’ya artık petrol ya da para yok” mesajı verdiği aktarıldı.

WSJ’nin haberine göre ABD’li yetkililer, Miami ve Washington’da Kübalı sürgünler ve çeşitli kuruluşlarla yaptıkları görüşmelerde, mevcut Küba yönetimi içinde “sonun yaklaştığını görecek” ve bir anlaşmaya yanaşacak bir ismin bulunmasına odaklanıyor.

Bir ABD’li yetkili, amaçlarının “bugünkü yönetimin içinden birinin” bu süreci kabul ederek anlaşmaya kapı aralaması olduğunu söyledi.

MADURO OPERASYONU

Haberde, 3 Ocak’ta gerçekleştirilen ve Maduro’nun “kaçırılması” ile sonuçlanan baskının, Venezuela liderinin yakın çevresinden bir kişinin yardımıyla yapıldığı öne sürüldü.

ABD’nin Karakas’taki askeri operasyonunda, Maduro’nun güvenlik ekibinde yer aldığı belirtilen 32 Kübalı asker ve istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Haberde, ABD’nin Küba’ya karşı kamuoyu önünde doğrudan askeri güç tehdidinde bulunmadığı ancak Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, Maduro operasyonunun Havana açısından “dolaylı bir uyarı” olarak görülmesi gerektiğini özel görüşmelerde dile getirdiği aktarıldı.

ABD istihbarat değerlendirmelerine atıfla, Küba ekonomisinin temel ürün ve ilaç sıkıntısı, sık elektrik kesintileri ve yakıt krizi nedeniyle ağır bir tablo içinde olduğu belirtildi.

Haberde, Küba’nın uzun süredir Venezuela petrolüne bağımlı olduğu, Washington’un bu hattı keserek rejimi zayıflatmayı hedeflediği öne sürüldü. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre Küba’nın birkaç hafta içinde petrolsüz kalabileceği ve bunun ekonomide “tam felç” yaratabileceği iddia edildi.

“BATI YARIMKÜREYİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRME” HEDEFİ

WSJ’ye konuşan kaynaklara göre Trump ve yakın çevresi, Küba’daki komünist yönetimin devrilmesini, ABD’nin batı yarımküre stratejisinin “en kritik testi” olarak görüyor.

Haberde, Trump’ın Venezuela’da sağlanan işbirliğini “başarı” olarak değerlendirdiği ve Küba’ya da benzer baskı kurmak istediği aktarıldı.

Haberde, Küba’da rejim değişikliği hedefinin Dışişleri Bakanı Marco Rubio açısından da uzun yıllardır önem taşıdığı vurgulandı. Rubio’nun Küba kökenli bir ailenin çocuğu olduğu hatırlatıldı.

Küba yönetiminin ise bu senaryoları reddettiği aktarıldı. Haberde, Küba’da fiili güç merkezinin hâlâ 94 yaşındaki Raul Castro olduğu, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in ise hükümetin günlük işlerini yürüttüğü belirtildi.

Diaz-Canel’in son açıklamasında, “Boyun eğme ya da teslim olma ihtimali yoktur; zorlayıcı veya korkutucu baskıya dayanan hiçbir anlaşma söz konusu olamaz” dediği kaydedildi.

Gerilimin arttığı dönemde Küba’nın “ulusal savunma günü” düzenlediği, “halk savaşı” senaryosuyla tatbikatlar yaptığı aktarıldı.

Haberde, Havana’da bazı geceler yakıt yokluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle sokakların karanlığa gömüldüğü, halkın ise geceleri pencerelerden tencere-tava çalarak sessiz protestolar yaptığı anlatıldı.