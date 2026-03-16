Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında beşinci gün: Ekrem İmamoğlu dahil 402 sanık hakim karşısında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanıklı davanın beşinci celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülüyor.

Saat 10:00'da başlaması beklenen yargılamada İBB’ye bağlı Ağaç AŞ’nin satın alma müdürü Ümit Polat'ın avukatlarının savunmalarına devam etmesi bekleniyor.

Mahkeme tarafından düzenlenen sanık savunma listesine göre davanın, iddianamede Ağaç AŞ’ye yönelik iddialar kapsamında tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ve iş insanları Ali Üner ile Evren Şirolu’nun savunmalarıyla devam etmesi öngörülüyor.

İBB davası, bu hafta arife günü olan 19 Mart’a kadar devam edecek. Savunma listesinde 12. sırada olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 13. sırada olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bu hafta savunma yapabileceği belirtiliyor.

10:25 | CHP'Lİ ÖZER VE JANDARMA ARASINDA GERGİNLİK

Jandarma, duruşmaya cübbesiyle gelen ve avukat kısmına oturan CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’in yerini yerini değiştirmek istedi.

Talebe tepki gösteren Özer, “Burası cezaevi değil. Ben buraya avukat olarak geldim. Notumu alıyorum, iddianame de önümde açık. Yeter ya. Yönetemiyorsa yapmasın” dedi.

10:20 | İMAMOĞLU SALONA GİRDİ, TUTUKLULAR AYAĞA KALKTI

Tutuklu Mehmet Pehlivan salona getirildiği sırada alkış sesleri yükseldi.

Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde ise tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Her şey çok güzel olacak" sloganı attı.

09:50 | GAZETECİLERİN YERİ BELLİ OLDU

Gazetecilerin görece salonun ortasındaki yerden kaldırılmasının istenmesinin ardından, talebin gazeteciler tarafından reddedilmesi son duruşmanın ertelenmesine neden olmuştu.

Duruşma salonunda gazeteciler yeni haftada yine salonun en sağ arka köşesine alındı.

SON CELSE ERKEN SONLANDIRILMIŞTI

İBB davasının dördüncü günü olan 12 Mart Perşembe günü salonda tartışma yaşanmıştı.

Duruşma arasında gazetecilerin, jandarmalar tarafından salon dışına çıkarılan İmamoğlu’na soru sorduğu gerekçesiyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilmişti.

Mahkeme Başkanı, basın mensuplarının “iyi niyeti suistmal ettikleri” gerekçesiyle bu kararı aldıklarını belirtirken aradan sonra tekrar başlayan duruşmaya bir kez daha ara vererek salonun boşaltılmasını, duruşma düzeninin sağlanmasını istemişti.

Karara tepki gösteren gazeteciler, mahkemenin geçmesini istedikleri yerde masa bulunmadığını ve salonun en dip noktasında kaldığını ifade ederek yerinden kalkmayacaklarını söylemişti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “duruşma düzeninin sağlanamadığı” gerekçesiyle duruşmayı pazartesi gününe ertelemişti.

Kararın ardından salondan “Hak, hukuk, adalet” sesleri yükselirken duruşmayı izleyen tutuklu yakınları ve siyasetçiler, gazetecilere alkışlarla destek vermişti.