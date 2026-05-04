ABD’den Meksika’da 10 isme ağır suçlama: Vali ve belediye başkanı görevden ayrıldı

Meksika’nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde, ABD federal savcılarının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla haklarında iddianame hazırladığı 10 üst düzey yetkiliden ikisi görevlerinden ayrılma kararı aldı.

İddianamede yer alan en yüksek rütbeli isim olan Eyalet Valisi Rubén Rocha Moya ve Culiacán Belediye Başkanı Juan de Dios Gámez Mendívil, savunmalarını yapmak üzere geçici olarak koltuklarını bıraktıklarını duyurdu.

Mesajla halka seslenen 76 yaşındaki Vali Rocha Moya, Sinaloa kartelini koruduğu ve siyasi destek karşılığında milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddialarını reddetti.

Eski Devlet Başkanı López Obrador’un yakın müttefiki olan Rocha, "Vicdanım rahat, halkımın ve ailemin yüzüne doğrudan bakabiliyorum; size asla ihanet etmedim" ifadelerini kullandı. Ancak, Rocha’nın istifasıyla birlikte Meksika yasalarına göre sahip olduğu yargı muafiyetini (dokunulmazlığını) kaybettiği bildirildi.

Meksika lideri Claudia Sheinbaum, bir yandan partisindeki yolsuzluklarla mücadele sözü verirken diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın kartellere yönelik askeri müdahale tehditleri arasında denge kurmaya çalışıyor.

Sheinbaum, suç işleyen kimseyi savunmayacaklarını belirtmekle birlikte, yargılamanın ABD’de değil Meksika’da yapılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, "Meksika halkının onurunu kimseye tabi kılmayacağız" diyerek egemenlik vurgusu yaptı.

"AÇIK BİR SIR İFŞA OLDU"

Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacán’da yaşayan vatandaşlar, ABD’nin bu hamlesini memnuniyetle karşıladı.

Yıllardır kartel şiddetiyle iç içe yaşayan halk, yerel hükümetin kartellere "serbest geçiş kartı" verdiğini savunuyor.

Bölgedeki dükkan sahipleri ve doktorlar, narko-siyaset ilişkisinin bir "açık sır" olduğunu, ancak hesap verebilirliğin sağlanması için başka bir ülkenin müdahalesine ihtiyaç duyulmasının üzücü olduğunu ifade ediyor.

Sinaloa yerel kongresi, Rocha’nın yerine müttefiki Yeraldine Bonilla Valverde’yi geçici vali olarak atadı. 30 günlük bu süreçte, Meksika Başsavcılığı’nın ABD’nin tutuklama taleplerine nasıl yanıt vereceği ve Sheinbaum yönetiminin Washington ile nasıl bir pazarlık yürüteceği merak konusu.

Meksika hükümeti, soruşturma tamamlanana kadar sanıkların tutuklanmayacağını açıklarken, eski Anayasa Mahkemesi Yargıcı Arturo Zaldívar, görevinden ayrılan isimlerin artık "herhangi bir vatandaş gibi" gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu.