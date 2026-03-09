ABD'den, Pakistan'daki elçilik personeline hareket kısıtlaması

ABD’nin Pakistan’daki diplomatik temsilcilikleri, 10 Mart’ta ülke genelinde düzenlenmesi beklenen büyük dini yürüyüşler öncesinde güvenlik uyarısı yayımladı.

Uyarı kapsamında ABD’nin İslamabad Büyükelçiliği ile ülkedeki konsolosluklarında görev yapan personelin hareketleri kısıtlandı.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, güvenlik riskleri nedeniyle elçilik ve konsolosluk personelinin şehir içi hareketlerinin sınırlandırıldığı belirtildi.

Öte yandan, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının başlamasının ardından Karaçi’deki ABD Konsolosluğu protestocuların hedefi oldu. Konsolosluk önünde toplanan göstericiler binaya saldırırken güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında çıkan olaylarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD, Pakistan’daki diplomatik temsilciliklerinde konsolosluk hizmetlerini geçici olarak durdurdu.

Buna göre İslamabad’daki büyükelçilik ile Lahor, Karaçi ve Peşaver’deki konsolosluklarda tüm konsolosluk işlemleri askıya alındı.