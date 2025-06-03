ABD’den Suriye ordusuna 'cihatçı' onayı: Binlerce yabancı savaşçı entegre ediliyor

ABD, Suriye'deki yeni yönetimin binlerce yabancı cihatçıyı resmi orduya dahil etme planına yeşil ışık yaktı.

Washington'un bu adımı, hem Batı başkentlerinde hem de Pekin'de dikkatle izleniyor. Söz konusu savaşçılar, büyük ölçüde Çin ve Orta Asya kökenli Uygurlardan oluşuyor ve daha önce terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) saflarında yer alıyorlardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak atanan Thomas Barrack, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Eğer şeffaflık sağlanırsa, bu entegrasyona anlayışla yaklaşırız” dedi.

Barrack, söz konusu militanların çoğunun “Suriye’nin yeni yönetimine sadık” olduğunu ve devlet kontrolü dışında bırakılmalarının daha büyük riskler doğuracağını savundu.

3500 YABANCI SAVAŞÇI 84. TÜMEN'E KATILIYOR

Suriye Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, yaklaşık 3 bin 500 yabancı savaşçının (ağırlıklı olarak Çinli Uygurlar ve komşu ülkelerden gelen militanların) yeni kurulan 84. Suriye Ordusu Tümeni’ne dahil edilmesi planlanıyor. Tümen, hem Suriyelileri hem de yabancıları içerecek.

Suriye'deki yeni geçici devlet başkanı Ahmed el-Şara’nın, bu savaşçıların orduya alınmasının onları terör örgütü IŞİD veya El Kaide’ye kaptırmaktan daha güvenli olduğunu Batılı muhataplarına aktardığı bildiriliyor.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ETKİSİ AZALTILMALI”

Entegre edilecek savaşçıların büyük kısmı, Çin tarafından terör örgütü kabul edilen Türkistan İslam Partisi’nin (TIP) üyeleri.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin "uluslararası toplumun terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerine saygı göstermesi gerektiğini" belirtti.

Öte yandan, TIP yetkilisi Osman Buğra, Reuters’a verdiği yazılı açıklamada grubun artık bağımsız olmadığını ve tamamen Suriye Savunma Bakanlığı’nın komutası altında çalıştığını söyledi:

“Hiçbir dış yapı veya grupla bağlantımız kalmamıştır.”

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKIYOR

Trump’ın Ortadoğu turu sonrasında Suriye politikasında bir geri dönüş yaşandı.

Trump, Riyad’daki görüşmede Şara ile bir araya geldi ve Esad rejimi döneminden kalan yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.

HTŞ'NİN ELİT İNTİHAR BİRLİKLERİ ŞİMDİ ORDU İÇİNDE

HTŞ’nin içindeki yabancı savaşçılar, yıllar içinde El Kaide ve IŞİD’e karşı savaşan disiplinli ve sadık militanlar olarak ün kazanmıştı. Bu kişiler, HTŞ’nin elit intihar birliklerinde görev yapıyordu.

Reuters'a göre, şimdi ise yeni yönetim altında ordu bünyesine alınmaları, radikalleşmenin kurumsal yapılarla entegre olacağı bir dönemin kapısını aralıyor.