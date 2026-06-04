ABD’den Türkiye açıklaması: F-35 için S-400 engeli sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı sunum sırasında Türkiye’nin F-35 programındaki durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Demokrat Temsilci Dina Titus, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin yeniden F-35 programına alınması gerektiği yönündeki açıklamalarını gündeme getirdi.

Titus, bu açıklamaların mevcut ABD yasaları ve uzun süredir izlenen Amerikan politikasıyla çeliştiğini savunarak Rubio’ya Türkiye’nin F-15 ya da F-35 alıp alamayacağını sordu.

“S-400 ALDIKLARI İÇİN ALAMIYORLAR”

Rubio, Türkiye’nin geçmişte F-35 programının katılımcılarından biri olduğunu ancak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından programdan çıkarıldığını hatırlattı.

Rubio, “Bunları alamamalarının nedeni Ruslardan S-400 sistemini satın almış olmaları” dedi.

Titus’un, Türkiye’nin halen S-400 sistemlerine sahip olduğunu ve zorunlu yaptırımlar kapsamında bulunduğunu hatırlatması üzerine Rubio da bu durumu doğruladı.

Turkey's readmission into the F-35 program would be unacceptable and illegal. I pressed @SecRubio on this and underscored why Turkey cannot have F-35s. pic.twitter.com/BrqpmOnz0F — Dina Titus (@repdinatitus) June 3, 2026

“ŞU ANDA BU SEÇENEĞE SAHİP DEĞİLİZ”

Rubio, Türkiye’nin F-35 programındaki statüsünün yürütme tarafından tek başına değiştirilemeyeceğini belirterek konunun yasalarla düzenlendiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, “Doğru. Bildiğiniz gibi bu konu yasayla düzenleniyor” ifadesini kullandı.

Rubio, “Şu anda böyle bir seçeneğe sahip değiliz çünkü bu hem Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın ilgili hükümleriyle hem de diğer yasalarla düzenleniyor” dedi.

ANKARA-WASHINGTON HATTINDA F-35 GERİLİMİ

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından F-35 programından çıkarılmıştı. ABD yönetimi, S-400’lerin NATO savunma mimarisi ve F-35 savaş uçaklarının güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunuyor.

Ankara ise S-400 alımının Türkiye’nin savunma ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor.

Rubio’nun açıklamaları, Trump yönetiminden Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda mevcut aşamada yasal bir hareket alanı bulunmadığı mesajı olarak değerlendirildi.