ABD’den Venezuela’ya meydan okuma: Bombardıman uçakları Karayip semalarında

ABD ordusu, Venezuela kıyılarına yaklaşık 240 kilometre mesafede üç B-52 bombardıman uçağıyla uçuş gerçekleştirdi.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı sözcüsüne göre, söz konusu operasyon Çarşamba günü Karayip Denizi üzerinde yapıldı.

B-52 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları, nükleer ya da konvansiyonel silah taşıma kapasitesine sahip. Irak ve Afganistan savaşlarında aktif olarak kullanılan bu uçakların bölgeye gönderilmesi, Washington’un Caracas yönetimine yönelik baskısını artırdığı yorumlarına yol açtı.

Son aylarda ABD ordusu Karayip sularında askeri varlığını genişletti. Başkan Donald Trump, Venezuela açıklarına 8 savaş gemisi, bir nükleer denizaltı ve savaş uçakları konuşlandırdı. CBS News’in aktardığına göre bölgede yaklaşık 10 bin ABD askeri, deniz ve Porto Riko üslerinde hazır durumda bekliyor.

“UYUŞTURUCU OPERASYONU” GEREKÇESİ

ABD ordusu son bir ay içinde Venezuela yakınlarında seyreden en az beş “uyuşturucu taşıdığı iddia edilen” tekneye hava saldırısı düzenledi.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada CIA’in Güney Amerika’daki gizli operasyonlarını onayladığını kabul etti ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kara saldırılarının da değerlendirildiğini söyledi.

Washington, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu uzun süredir uyuşturucu kartelleri ve suç örgütleriyle işbirliği yapmakla suçluyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro hakkında beş yıl önce “narko-terörizm” suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı. Trump yönetimi, bu yıl başında Maduro’nun yakalanması için konulan ödülü 50 milyon dolara çıkardı.

Maduro ise suçlamaları reddederek, ABD’nin “rejim değişikliği komplosu” peşinde olduğunu savundu. 2018 ve 2024 seçimlerinde usulsüzlük iddialarına rağmen koltuğunu koruyan Maduro, Trump yönetiminin askeri hamlelerini “egemenliğe saldırı” olarak nitelendirdi.

KONGRE ONAYI TARTIŞMASI

ABD’nin Venezuela açıklarındaki askeri operasyonları, Washington’da da tartışma yarattı.

Hem Demokrat hem de bazı Cumhuriyetçi senatörler, Trump’ın Kongre onayı olmadan saldırı emri veremeyeceğini savunuyor.

Beyaz Saray ise Kongre iznine gerek olmadığını belirterek, “ABD’nin uyuşturucu kartelleriyle uluslararası olmayan bir silahlı çatışma halinde olduğunu” öne sürdü.