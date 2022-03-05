ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna için 'korkunç beklenti'sini açıkladı

05 Mart 2022 Cumartesi, 04:26

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa gezisinin ilk gününde Avrupa Birliği (AB), NATO ve G7 bloğundan Dışişleri Bakanları'yla yaptığı görüşmelerin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Basına yaptığı konuşmasında ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline yönelik tepkisini ve neden Brüksel'de olduğunu ifade eden Blinken, NATO'nun Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge kurma fikrine yönelik görüşlerini ifade etti. Rusya'nın diğer çatışmalarda ölümcül etkiler oluşturmak için kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirten, Blinken: "İttifakımızın her türlü tehdidi karşılayabilecek kadar güçlü olmasını istiyoruz. Bu nedenle, ABD Başkanı Joe Biden ilk günden itibaren ittifaklarımızı ve ortaklıklarımızı canlandırmayı, dış politikamızın temeli haline aldı. Dışişleri Bakanı olarak, diğer dünya başkentlerinden daha çok NATO ve AB'ye ev sahipliği yapan Brüksel'e bu nedenle geldim. İşte bu nedenle müttefikleri ve ortakları bir araya toplamak için yeni yollar ve koalisyonlar bulmak için çok çaba harcadık. Şimdi bu çalışmanın neden önemli olduğunu anlıyoruz. Korkunç beklenti, halihazırda gördüğümüz ızdırabın daha iyiye gitmeden daha da kötüleşmesidir" dedi.

"UKRAYNA'NIN KENDİNİ SAVUNMA YETENEĞİNE OLAN DESTEĞİMİZİ ARTIRACAĞIMIZI SÖYLEDİK"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin devam etmesi durumunda, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artarak devam edeceğine dikkat çeken Blinken, ABD'nin ve ayrıca bugün gerçekleştirdiği görüşmelerin odak noktasının da bu olduğuna dikkat çekti. Blinken "Ukrayna halkı ve hükümeti, ülkelerini savunmak, özgürlüklerini savunmak ve birbirlerini savunmak konusunda dikkate değer bir cesaret göstermeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı işgal ederse, Kremlin'e hızlı ve ağır maliyetler yüklerken Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğine olan desteğimizi artıracağımızı söyledik. ABD'nin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yaptığı tam olarak budur. Bugünkü NATO müttefikleri, G7, AB ile Bakanlar düzeyinde yaptığımız toplantıların ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığım görüşmelerin odak noktası buydu" ifadelerini kaydetti.

"UÇUŞA YASAK BÖLGE FİKRİ AVRUPA'DA TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SAVAŞA YOL AÇABİLİR"

Basın toplantısında verdiği demeçte, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturulması önerilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Blinken, Stoltenberg'in ifadelerini hatırlatarak Kiev'e desteğin devam edeceğini taahhüt etti, fakat NATO'nun Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge kurma ihtimalini desteklemediklerini bildirdi. Blinken, uçuşa yasak bölge kararı alınması halinde yeni durumun Rus jetlerini vurmak için Ukrayna hava sahasına NATO uçaklarını göndermeyi gerektireceğini ve bunun ittifakın yapmak istemediği bir şey olduğunu belirtti. Blinken, "Bu, Avrupa'da tam teşekküllü bir savaşa yol açabilir. Başkan Biden, Rusya ile bir savaşa girmeyeceğimizi açıkça belirtti" İfadelerini kullandı.

"NATO TOPRAKLARININ HER KARIŞINI SAVUNACAĞIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken konuşmasında, ABD ve NATO’nun savunma gereklilikleri bakımından hazır olduğunu belirterek, "Bugün NATO, AB ve G7 ile yapılan görüşme, hedeflerimiz ve bunları gerçekleştirme kararlılığımız konusunda tamamen uyumlu olduğumuzu doğruladı. NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya ile hiçbir zaman çatışma aramadık ve aramayacağız. Ancak Başkan Biden'ın dediği gibi, NATO topraklarının her karışını savunacağız. ABD'nin hazır olduğundan veya kararlılığından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.