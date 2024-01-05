ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

DHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 20:31
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindekileri taşıyan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçak, saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Blinken'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz karşıladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında yarın İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.


ABD Antony Antony Blinken Hakan Fidan

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