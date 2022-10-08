ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bitter, Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter'in, Polonya ve Almanya ile Türkiye'ye ziyarette bulunacağı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, 7-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Frankfurt, Varşova, Krakow, İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edecek" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ziyareti sırasında Bitter'in, ABD konsolosluk operasyonlarını gözlemleyeceği ve yabancı hükümet muadilleriyle görüşeceği belirtilirken, "Yurtdışındaki ABD vatandaşlarının korunmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne meşru seyahatin kolaylaştırılmasına olan derin ve sürekli bağlılığımızı yineleyecektir" denildi.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünya diken üstünde!
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- İlk kez rakam paylaşıldı
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme
- Cemevleri için yeni düzenlemeyi açıkladı
- Öldü deyip morga koydular, ceset torbasını yırtıp çıktı!