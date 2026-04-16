ABD Donanması’ndan yeni talimat: Hürmüz Boğazı’nda abluka genişliyor

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), yayımladığı güncellemede İran’a ait gemiler, yaptırım listesinde bulunan tankerler ve kaçak yük taşıdığı şüphesi olan tüm gemilerin; Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Arap Denizi’nde durdurulabileceğini açıkladı.

Bu kapsamda ABD güçlerinin söz konusu gemilere müdahale, arama ve el koyma yetkisini genişlettiği belirtildi.

ABD Donanması, İran’ın savaş ekonomisini desteklediği gerekçesiyle petrol, yakıt ve yağlayıcı ürünleri “kaçak” kapsamına aldı. Bu tür yükleri taşıdığı düşünülen gemilerin hedef alınacağı ifade edildi.

ABD basını, yaptırım listesinde bulunan İran bayraklı konteyner gemileri ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığını ortaya koydu. Açık kaynaklı gemi takip verilerine göre bazı tankerlerin daha önce İran limanlarına uğradığı belirlendi.

ABD Donanması, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ablukayı aşmaya çalışan 10 İran bayraklı petrol tankerinin geri çevrildiğini duyurmuştu.

ABLUKA GENİŞLİYOR

Pentagon, İran limanlarına uğrayan gemilerin durdurulabileceğini belirtirken, İran dışındaki limanlara giden gemiler için “seyrüsefer özgürlüğü” ilkesine bağlı kalınacağını ifade etti.

Ancak yeni talimatla birlikte, ablukanın kapsamının genişletildiği ve bazı gemilerin bölgeden çıkış yaparken de durdurulabileceği değerlendiriliyor.

Takip verilerine göre, yaptırım altındaki bazı tankerlerin konumlarını gizlemek amacıyla AIS sinyallerini kapattığı ya da yanlış konum bildirdiği tespit edildi. Bu durum, gemilerin İran limanlarına yönelmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.