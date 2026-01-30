ABD donanması yaklaşıyor... İran 'büyük savaşa' hazırlanıyor!

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 'zamanın daraldığı' yönündeki ifadeleri ve Avrupa Birliği’nin (AB) Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'terör örgütü' olarak kara listeye almasının ardından, herhangi bir saldırıya karşılık olarak, 'ABD üslerini ve uçak gemilerini vurmakla' tehdit etti.

İran ordusu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremniya, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "ABD uçak gemilerinin 'ciddi zafiyetlere' sahip olduğunu ve Körfez bölgesindeki çok sayıda ABD askeri varlığının 'orta menzilli füzelerin' menzili içinde olduğunu" söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın tehditlerinin ardından, Lübnan’daki Hizbullah’ın yanı sıra Irak’taki Nuceba Hareketi ve Yemen’deki Husilerden de İran'a destek sinyalleri geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran Dışişleri Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, cuma günü Türkiye’de üst düzey temaslarda bulunacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahran’ın komşularla ilişkilerini ortak çıkarlar temelinde güçlendirmeyi hedeflediği" belirtildi.

Bu ziyaret, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran karasularına yakın bölgelerde konuşlanmayı sürdürdüğü ve bölge liderlerinin, ABD’yi bu saldırıdan vazgeçirmeye çalıştığı yoğun bir döneme denk geliyor.

İran’da ise üst düzey yetkililer, müzakerelerden çok 'savunmaya odaklanıldığını' gösteren mesajlar vermeye devam ediyor.

ÖNCELİK MÜZAKERELER DEĞİL, HAZIRLIK

Devlet medyasına konuşan İran müzakere heyetinin kıdemli üyelerinden Kazım Garibabadi, “Tahran’ın şu anki önceliği ABD ile müzakere değil, ülkemizi savunmak için yüzde 200 hazırlık içinde olmaktır,” dedi.

Garibabadi, arabulucular üzerinden ABD ile son dönemde mesaj alışverişi yapıldığını kabul ederken, koşullar uygun olsa bile İran’ın savunma hazırlığını sürdüreceğini vurguladı.

Garibabadi ayrıca, geçen yıl haziran ayında, müzakereler başlamak üzereyken İran’ın önce İsrail, ardından ABD tarafından saldırıya uğradığını hatırlattı.

ORDU ALARMDA

İran, son günlerde askeri gücünü özellikle öne çıkarıyor. Haziran ayında yaşanan ve 12 gün süren savaşın ardından çok sayıda üst düzey komutanın hayatını kaybettiği ve nükleer tesislerin hedef alındığı saldırılar sonrasında, ülkede birçok askeri tatbikat düzenlendi.

İran ordusu, perşembe günü yaptığı açıklamada envanterine, 'bin yeni stratejik insansız hava aracının' katıldığını duyurdu. Bu sistemler arasında kamikaze dronlar ile kara, hava ve deniz hedeflerini vurabilen keşif, muharebe ve siber harp kapasitesine sahip araçlar bulunuyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Hamati, “Karşı karşıya olduğumuz tehditlere paralel olarak, ordunun gündeminde hızlı çatışma kabiliyetini ve her türlü saldırıya kararlı yanıt verecek stratejik üstünlüğü korumak ve geliştirmek yer alıyor,” dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu da daha önce, gerektiğinde İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine balistik ve seyir füzeleriyle karşılık verebileceğini açıklamıştı.

SIĞINAKLAR GÜNDEMDE

El Cezire'ye göre, yetkililer, olası bir savaş durumunda sivillerin hazırlığını artırmak için yeni adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sınır illerindeki valilere bazı yetkiler devrederek, özellikle gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin ithalatını kolaylaştırdı.

Ayrıca hava saldırılarına karşı halkı koruyacak sığınakların eksikliği yeniden gündeme geldi.

Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, belediyenin 'öncelikli proje' olarak yer altı otoparklarını sığınaklara dönüştüreceğini açıkladı. Ancak bu projenin yıllar içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Bu da olası bir çatışmada halkın kısa vadede yeterli korumaya sahip olmayacağı anlamına geliyor.

Tahran’da ve ülke genelinde halk, Trump’ın zaman zaman çelişkili mesajlarını yakından takip ediyor.

Trump bir yandan tehditlerini yinelerken, diğer yandan görüşmeye açık olduğunu söylüyor.