ABD donanmasında alarm: İki gemi çarpıştı, yaralılar var

ABD Donanması’na ait bir savaş gemisi ile ikmal gemisi, denizde yakıt ikmali sırasında çarpıştı.

Wall Street Journal’ın askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, olay çarşamba günü meydana geldi.

Habere göre, Arleigh Burke sınıfı USS Truxtun destroyeri ile Supply sınıfı hızlı muharebe destek gemisi USNS Supply, “denizde ikmal” (replenishment-at-sea) operasyonu sırasında temas etti.

Çarpışma sonucu iki personelin hafif yaralandığı bildirildi.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

ABD Güney Komutanlığı Sözcüsü Albay Emmanuel Ortiz’in açıklamasına göre, her iki gemi de olayın ardından güvenli şekilde seyrine devam edebildi.

Yetkililer, çarpışmanın teknik bir arızadan mı yoksa operasyonel bir hatadan mı kaynaklandığını belirlemek için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.