Akın Gürlek bakan olduktan sonra görülen ilk duruşmada karar çıktı: CHP'li Cem Aydın'a 1 yıl 5 ay hapis cezası

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin hazırlanan bir videoyu paylaşması nedeniyle yargılandığı davanın yeni duruşması, Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Cem Aydın'ın "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla 5 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle yargılandığı duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

“RUTİN BİR SİYASİ FAALİYET YARGILANIYOR”

Aydın, savunmasında “Bu davada yargılanan Cem Aydın’ın şahsı değil, CHP Gençlik Örgütleri başta olmak üzere Türk gençliğidir. Bugün burada rutin bir siyasi faaliyetin bu salonda yargılandığı bir tabloyla karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

DİĞER PARTİLERİN PAYLAŞIMLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Görev yaptığı partinin genel başkanının sözlerini sosyal medyada paylaştığı için yargılandığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

“Nasıl ki Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları, kendi Genel Başkanlarının konuşmalarını paylaşıyorsa, nasıl ki Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Genel Başkanlarının sözlerini yaygınlaştırıyorsa, biz de CHP Gençlik Kolları olarak, kendi Genel Başkanımız Özgür Özel’in meclis kürsüsünde ve meydanlarda milletimize hitaben yaptığı konuşmaları paylaşıyoruz.”

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE RAKİPLERİMİZ BİZİ KORKMADAN ELEŞTİRSİN İSTİYORUZ”

İlerleyen yıllarda iktidara kendilerinin geleceğini söyleyen Aydın, “Karar verici makamlarda bizler olacağız. Kusursuz değiliz; gün gelecek bizleri de eleştirenler olacak. Siyasi rakiplerimiz bize korkmadan ‘Sen yanlış yapıyorsun’ diyebilsinler istiyoruz. Kimse “‘Başıma bir iş gelir’ korkusuyla doğru bildiğini söylemekten sakınmasın istiyoruz. Bir genç tweet atarken ‘Acaba sabaha karşı evim basılır mı?’ korkusu yaşamadan eleştirebilsin istiyoruz. Gücü elinde tutanın diğerlerini susturduğu o karanlık algı milletin vicdanına yerleşmesin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ESASA İLİŞKİN MÜTALAANIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Savcılık, daha önce esas hakkında mütalaasında Aydın’ın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ettmişti. Aydın’ın avukatları Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması nedeniyle savcılığın ceza talepli esas hakkında mütalaasının yeniden hazırlanmasını istedi.

“AKIN GÜRLEK BAKAN MI, BAŞSAVI MI?”

Aydın’ın avukatlarından İsmail Emre Telci, mütalaaya karşı beyanında şunları söyledi:

“Dün gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gönderi paylaştı. Sayın Adalet Bakanı bakan mı, başsavcı mı? Bu ne demek oluyor? Siyasi kimlik kazanmış bir kişinin, üstelik Adalet Bakanı olmuş bir ismin paylaşımını başsavcılığın yeniden yayınlaması kabul edilemez. Bu kadarı da fazla.

Bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Eğer yeni Cumhuriyet rejimi buysa, biz bilelim. Bu paylaşımı yapan herkes hakkında bizzat işlem yapılmasını istiyoruz. Bu durum bizim davamızla da doğrudan alakalıdır. Böyle bir rezalet olamaz.”

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen yarım saatlik aradan sonra; Gürlek’in Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine devam ederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından görülen ilk duruşmada karar çıktı.

Mahkeme heyeti; CHP’li Cem Aydın hakkında “hakaret” suçlamasından 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Heyet, Aydın hakkında yöneltilen “hedef gösterme” suçlamasından ise beraat kararı verdi.

Aydın’ın yurt dışı çıkış yasağı karar kesinleşince kalkacak.