Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yılmaz Vural'a sürpriz teklif: 'Görüşmelerimiz sürüyor'

Yılmaz Vural'a sürpriz teklif: 'Görüşmelerimiz sürüyor'

11.02.2026 19:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yılmaz Vural'a sürpriz teklif: 'Görüşmelerimiz sürüyor'

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Yılmaz Vural sürpriz bir ligden teklif aldığını duyurdu.

Türk futbolunun dikkat çeken isimlerinden 73 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, sürpriz bir transfer teklifi aldığını açıkladı.

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, Türk futbolu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU ÜLKEDE KUL HAKKINDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY YENMİYOR"

A Milli Futbol Takımı'ndaki yabancı teknik direktör tercihini ve antrenör eğitimini eleştiren Vural, "UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var. Bu kadar insan arasında Türkiye, kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun" dedi.

Kulüp takımlarının teknik direktör seçimleriyle ilgili sert sözler sarf eden tecrübeli hoca, "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor" ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİR TAKIMLA GÖRÜŞÜYORUM"

Suudi Arabistan'dan bir takımla transfer görüşmesi yaptığını söyleyen Yılmaz Vural, "En son bir Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var" diye konuştu.

İlgili Konular: #yılmaz vural #Suudi Arabistan #transfer

İlgili Haberler

Real Madrid açıkladı: Dev proje resmen sona erdi!
Real Madrid açıkladı: Dev proje resmen sona erdi! Real Madrid Kulübü, bir açıklama yaparak Avrupa Süper Ligi projesinin sona ermesi konusunda Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi!
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig kulübünün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
TFF açıkladı: Süper Lig fikstürüne Ramazan ayı değişikliği!
TFF açıkladı: Süper Lig fikstürüne Ramazan ayı değişikliği! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadelelerin programını açıkladı.