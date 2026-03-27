ABD en kötü senaryoya hazırlanıyor: ‘İntihar botları’ konuşlandırıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la müzakereler için süreyi 6 Nisan’a kadar uzattığını açıklamasına rağmen, bölgedeki Amerikan askeri varlığındaki artış olası bir tırmanma senaryosuna hazırlık olarak yorumlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) planlamalara aşina yetkililere göre, Pentagon, Trump’a daha geniş askeri seçenekler sunmak amacıyla Orta Doğu’ya 10 bine kadar ek asker gönderilmesini değerlendiriyor. Söz konusu bilgi, Wall Street Journal tarafından aktarıldı.

Öte yandan Pentagon, İran’a yönelik operasyonlar kapsamında insansız deniz araçları ve 'intihar botları' konuşlandırdığını açıkladı. Reuters’a göre bu, Washington’un devam eden bir çatışmada bu tür unsurları kullandığını ilk kez resmen doğrulaması anlamına geliyor.

TRUMP'IN 'URANYUM' PLANI

Kaynaklara göre, diplomatik sürecin başarısız olması halinde Trump yönetimi askeri seçenekleri devreye almayı değerlendiriyor.

Bu kapsamda Pentagon’un, İran içindeki belirli hedefleri kontrol altına almak üzere kara birlikleri konuşlandırmayı içeren planlar hazırladığı belirtiliyor.

Ayrıca ABD yönetimi, İran’daki nükleer tesislerin içinde gömülü olduğu belirtilen zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasına yönelik farklı senaryoları da tartıştı. CNN’e göre bazı çevreler bu adımın, savaşın seyrini belirleyecek 'kesin bir zafer' sağlayabileceğini düşünüyor.

HARG ADASI HEDEFTE

ABD’li yetkililerin gündemindeki bir diğer kritik başlık ise İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını gerçekleştirdiği Harg Adası.

Yetkililerin, adanın kontrol altına alınması ya da İran’ın petrol altyapısını tamamen devre dışı bırakacak bir hava saldırısı seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor.

Ayrıca Hürmüz Boğazı’na yakın stratejik öneme sahip diğer adaların kontrol altına alınması ihtimali de masada. Bu tür bir hamlenin, İran’ın petrol tankerlerini tehdit etme kapasitesini ciddi ölçüde zayıflatabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray’daki bazı yetkililer, özellikle Harg Adası’nın kontrolünün İran Devrim Muhafızları’nı ekonomik olarak çökertileceğini ve bunun savaşın sona ermesinin önünü açabileceğini düşünüyor.

TRUMP'TAN EK SÜRE

Trump daha önce İran’ın enerji sektörüne yönelik saldırıları 6 Nisan’a kadar 10 gün süreyle durduracağını açıklamıştı. Bu kararın Pakistan, Mısır ve Türkiye gibi arabulucular üzerinden yürütülen dolaylı görüşmelere alan açmak amacıyla alındığı belirtilmişti.

ABD Başkanı, uzatma kararının İran’ın talebi üzerine alındığını ifade ederken, bazı arabulucular Tahran’ın böyle bir talepte bulunmadığını ve ABD’nin 15 maddelik teklifine henüz nihai yanıt verilmediğini öne sürdü.

SAVAŞ 18. GÜNÜNDE

28 Şubat’ta başlayan ve İran ile İsrail-ABD ekseni arasında süren çatışmalar 18. gününe girerken, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim küresel ekonomi açısından ciddi risk oluşturmaya devam ediyor. İran’ın tehditleri nedeniyle boğazdaki deniz trafiğinde aksaklıklar yaşandığı bildiriliyor.