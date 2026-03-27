Gabriel Sara bir ilki yaşadı: Fransa, Brezilya'yı devirdi!

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Brezilya ile Fransa karşı karşıya geldi. ABD'nin Boston kentinde yer alan Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 2-1'lik skorla kazandı.

Fransa, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin 32. dakikadaki golüyle önde kapattı. Maviler, 55. dakikada Dayot Upamecano'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

BREMER'İN GOLÜ YETMEDİ

Hugo Ekitike, 65. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Gleison Bremer'in 78. dakikadaki golüyle Brezilya, farkı 1'e indirdi.

İKİ FENERBAHÇELİ OYNADI

Fenerbahçeli kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı adına maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bir diğer Fenerbahçeli N'Golo Kante ise 58. dakikada Tchouameni'nin yerine Fransa'da oyuna girdi.

GALATASARAYLI SARA, İLK KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ

Galatasaraylı Gabriel Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil oldu ve Brezilya milli takımının formasını ilk kez giymiş oldu.