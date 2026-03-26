Son Dakika... Eski AKP milletvekili tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski MÜSİAD Başkanı ve eski AKP milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’izinsiz sermaye piyasası faaliyeti’ suçundan tutuklandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ocak ayında Bayramoğlu hakkında, 'foreks piyasalarını domine ettiği’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Bayramoğlu'na, “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlaması yöneltilmişti