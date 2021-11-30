ABD federal mahkemesi, Biden’ın zorunlu aşı kararını engelledi

30 Kasım 2021 Salı, 17:30

Mahkeme, tedbir kararının davacı olarak yer alan 10 eyaleti içerdiğini ve aşının zorunlu tutulduğu federal sağlık merkezlerinin (CMS) Kongre’den açık bir yetkiye sahip olmadığı belirtildi.

Davacı olarak yer alan eyaletler arasında; Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Güney ve Kuzey Dakota ile New Hampshire yer alıyor.

Biden yönetiminin zorunlu aşı kararı, 6 Aralık’a kadar 76 bin CMS sağlık merkezinde çalışan 17 milyon sağlık çalışanını en bir doz aşı olmasını kapsıyor.