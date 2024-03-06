ABD: Gazze'deki çocuk ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu İsrail'e açıkça ilettik

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:14

Güncelleme: 06.03.2024 - 00:22

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'de koşulların "korkunç" olduğunu belirten Miller, "Eminim ki; ellerindeki sınırlı yiyecekleri alıp çocuklarına vermek için öğün atlayan birçok ebeveyn vardır. Bu nedenle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik." ifadesini kullandı.

Miller, bölgede yaşanan çatışmaların başlaması ve sonucunda ortaya çıkan insani durumdan Hamas'ı sorumlu tuttuklarını hatırlatarak, "Ancak İsrail'in, sorunun çözümü ve gıdanın içeri girmesini sağlamak için daha fazlasını yapması gerekiyor. Filistin halkının gerçek, ciddi insani ihtiyaçları var." diye konuştu.

Sözcü Miller, 12 çalışanının Hamas'la bağı olduğu iddiaları araştırılan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"UNRWA'nın yardımın Gazze içinde dağıtılmasının devam etmesinin sağlanmasında oynadığı gerçekten önemli rolün devam etmesini ve aslında sadece devam etmekle kalmayıp iyileştirilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Miller'ın açıklamaları; Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın, 3 Mart'ta İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde 15 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini açıklamasının ve BM yetkililerinin olayı doğrulamasının ardından geldi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI YAŞANANLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.