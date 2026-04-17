ABD gemilerinde erzak krizi: Askerler aç mı kalıyor?

ABD Donanması’na ait USS Tripoli gemisinde görev yapan bir askerin ailesine gönderdiği yemek fotoğrafı tartışma yarattı.

USA Today'ın aktardığı görüntüde, tepside az miktarda et ve tek bir tortilla yer alırken, başka bir gemi olan USS Abraham Lincoln’de servis edilen yemeğin de benzer şekilde yetersiz olduğu öne sürüldü.

Asker aileleri, Orta Doğu’daki görevlerde bulunan yakınlarının yeterli beslenemediğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

ABD Posta Servisi’nin (USPS), İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırıların ardından Orta Doğu’daki 27 askeri posta koduna gönderimleri geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Yetkililer, kararın hava sahası kısıtlamaları ve lojistik sorunlar nedeniyle alındığını açıkladı.

Nisan ayı başından bu yana yürürlükte olan uygulamanın ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih verilmezken, gönderilen paketlerin “güvenli depolarda bekletildiği” belirtildi.

Gecikmeler nedeniyle asker ailelerinin gönderdiği yardım paketleri de ulaştırılamıyor. Ev yapımı yiyeceklerden hijyen ürünlerine kadar birçok malzemenin yer aldığı paketlerin haftalardır teslim edilemediği ifade ediliyor.

Bir asker annesi, oğlunun görev yaptığı gemide yiyeceklerin paylaştırılarak tüketildiğini ve stokların hızla azaldığını söyledi. Ailelerin bazıları binlerce dolarlık paket hazırlamasına rağmen gönderimlerin askıya alınması nedeniyle paketlerin evlerde beklediği aktarıldı.

Gemilerde görev yapan askerlerin mesajlarında, yiyeceklerin sınırlı olduğu ve taze gıdaya erişimin bulunmadığı belirtilirken, uzun süren görevler nedeniyle moralin ciddi şekilde düştüğü ifade ediliyor.

USS Tripoli’nin bir aydan uzun süredir denizde olduğu, bazı uçak gemilerinin ise aylarca süren görevlerde bulunduğu kaydedildi.