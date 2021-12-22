ABD Gizli Servisi: En az 100 milyar dolarlık Covid-19 yardım parası çalındı
ABD Gizli Servisi, Covid-19 salgını nedeniyle kurulan destek programlarından en az 100 milyar dolar çalındığını açıkladı.
ABD Gizli Servisi, Covid-19 salgını nedeniyle işlerini kaybeden kişi ve işletmelere yardım için kurulan destek programlarından, en az 100 milyar dolar çalındığını açıkladı.
Salgınla ilgili dolandırıcılıkları araştırmakla görevli Gizli Servis Koordinatörü Roy Dotson, yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in takip ettiği vakalar, ABD Çalışma Bakanlığı ve Küçük İşletme İdaresinden alınan veriler incelendiğinde, salgın yardımı kapsamında yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiğini aktardı.
87 MİLYAR DOLAR
Roy Dotson, 3,4 trilyon dolarlık salgın destek programları kapsamında yapılan ödemelerin yaklaşık yüzde 3’ünde usulsüzlükler yapıldığını söyledi.
Söz konusu yüzdenin büyük kısmını işsizlik maaşı ödemelerinin oluşturduğu belirtilirken ABD Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 87 milyar dolarlık işsizlik yardımının uygunsuz şekilde ödenmiş olabileceğini ve önemli kısmının dolandırıcılık olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.
900'DEN FAZLA SORUŞTURMA AÇILMIŞ
Gizli Servis'in işsizlik sigortası ve kredi dolandırıcılığı vakalarını araştırırken 1,2 milyar dolar paraya el koyduğu ve dolandırıcılıkla elde edilen 2,3 milyar dolarlık fonu iade ettiği belirtildi.
Salgın ödemelerindeki dolandırıcılıklara ilişkin 900’den fazla aktif soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar 100 kişinin tutuklandığı aktarıldı.
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