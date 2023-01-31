ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:59

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 09:59

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore haber ajansı Yonhap aracılılığıyla, "İttifak Hazır Bekliyor" başlıklı bir makale yayımladı.

Austin, makalesinde, ABD'nin konvansiyonel güçleri, nükleer ve füze savunma kapasitesi ve Güney Kore'deki 28 bin askeri personeliyle ortak savunma taahhüdüne bağlı olduğunu belirterek, "Düşmanlarımız ve rakiplerimiz şunu bilmeli ki, eğer birimizi tehdit ederlerse bütün olarak ABD-Güney Kore ittifakını tehdit etmiş olurlar" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin son yıllarda nükleer, güdümlü füze ve diğer silah programları geliştirdiğine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına karşın rekor sayıda füze fırlattığına dikkati çeken Austin, "ABD'nin Güney Kore'ye genişletilmiş caydırıcılık sağlamaya yönelik sarsılmaz taahhüdünü bir kez daha vurgulamak için buradayım" değerlendirmesini yaptı.

Austin, ABD ve Güney Kore arasındaki ortaklığın, "tarihteki en güçlü, esnek ve eş işlerliğe sahip ittifakı" olduğunun altını çizerek, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak askeri tatbikatlarının kapsamını ve ölçeğini genişletmesi, "canlı savaş unsurlarının" eklemesi gerektiğini ifade etti.

Washington, Seul ve Tokyo arasındaki üçlü güvenlik işbirliğinin önemine işaret eden Austin, "ABD, Güney Kore ve Japonya birlikte olduğu zaman hepimiz daha güvendeyiz" görüşünü dile getirdi.

Austin, ittifakın Hint-Pasifik bölgesinde açıklık, özgürlük ve refahın sürdürülmesine ve Güneydoğu Asya'daki müttefik ülkelerin de kendi savunma kapasitelerini geliştirmesine katkı sağlaması gerektiğini belirtti.