ABD harekete geçti: Etiyopya'ya özel temsilci yolladı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:52

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Mike Hammer, Etiyopya'da yeniden patlak veren çatışmaların son bulmasına ve ateşkes yapılmasına aracılık etmek için Etiyopya'ya geldi.

Mike Hammer, Etiyopya ziyareti sırasında çatışmaların durması için hem Addis Ababa hükümeti hem de farklı bölgelerin temsilcileriyle temaslarda bulunacak. Temsilci Hammer'ın Etiyopya ve bölgeye yaptığı ziyaret 15 Eylül'e kadar sürecek.

ABD, daha önce hükümet ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında çatışmaların son bulması için arabuluculuk çabaları ortaya koymuş ancak başarısız olmuştu. Addis Ababa hükümeti, ABD'yi isyancılara arka çıkmakla suçlamıştı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Geçen ay doğrudan barış müzakerelerine hazırlanıldığı sırada başlayan çatışmalardan iki taraf da birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.