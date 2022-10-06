ABD harekete geçti: Nükleer enerjili uçak gemisi Girit adasına geldi
ABD Donanması'na ait George H. W. Bush uçak gemisi, Suda Deniz Üssü'ne geldi.
ABD Donanması'na ait George H. W. Bush uçak gemisi, Girit adasında yer alan Suda Deniz Üssü'ne geldi.
Geminin, 10 Ekim'e kadar Suda Deniz Üssü'nde kalması bekleniyor.
6 bin askeri personelini taşıyan gemi, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alıyor.
Geminin hızı 30 deniz milini aşabiliyor ve iki nükleer reaktörü sayesinde 20 yıl yakıt ikmali yapmadan çalışabiliyor.
Gemi, daha önce de 2017 yılında Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.
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