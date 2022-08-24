ABD Hava Kuvvetleri görevlisine cinayet suçlaması

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:30

İtalyan yetkililerin alkollü araç kullanırken bir çocuğa çarparak ölümüne neden olduğunu açıkladıkları ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli bir kadın cezai kovuşturmayla karşı karşıya bulunuyor.

Julia Bravo için salı günü araçla adam öldürmekten tutuklama emri onaylandı fakat 20 yaşındaki kadının nerede yargılanacağını öğrenmesi için beklemesi gerekecek. Konuya dair resmi kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. İtalya'nın kuzeyinde yer alan Pordenone şehri yakınlarındaki Aviano Hava Kuvvetleri Üssü'nde görevli olan Bravo'ya yöneltilen suçlamaya göre, pazar günü 15 yaşındaki Giovanni Zanier'e çarparak olay yerinde ölümüne neden olduğu sırada kanındaki alkol oranı yasal sınırın dört katı seviyesindeydi. Bravo, askeri üste ev hapsinde tutuluyor.

ANSA'nın haberine göre, çocuğun annesi, İtalyan adalet sisteminin Bravo'dan hesap sorması gerektiğini ve yargılanmak üzere ABD'ye teslim edilmemesi gerektiğini söyledi. Temasa geçilen askeri üsteki bir yetkili, Bravo'nun davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı ve Hava Kuvvetleri'nin "yerel yetkililerle işbirliği yapmakta olduğunu" belirten yazılı bir açıklama gönderdi.