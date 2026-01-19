ABD Hazine Bakanı’ndan Grönland tehdidi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa ülkelerinin olası bir çatışmada Grönland’ı koruyacak güçte olmadığını savunarak, ABD’nin stratejik Arktik adası Grönland’ın kontrolünü alması gerektiğini söyledi. Bessent, Washington’un müttefiklerinin zamanla bu fikre “ikna olacağını” ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan ve yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesini uzun süredir gündeme getiriyor.

Trump, adanın Rusya ve Çin’e karşı savunma açısından kritik olduğunu savunuyor.

Trump’ın bu çıkışı, ABD ile Avrupa’daki NATO müttefikleri arasında ciddi bir gerilime yol açtı. Avrupa ülkeleri, Grönland’ın statüsünde değişikliğe karşı çıkarak ABD’nin baskısının uluslararası hukuku ve ittifakın birliğini zedelediği uyarısında bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü NBC’ye verdiği röportajda, Arktik’te yaklaşan bir “mücadele” olduğunu öne sürdü.

Grönland’ı ABD savunmasının parçası olarak gördüğünü belirten Bessent, “ulusal güvenliğin dışarıya devredilemeyeceğini” söyledi:

“Arktik için bu mücadele gerçek. Eğer Grönland’a Rusya’dan ya da başka bir yerden saldırı olursa, biz de işin içine çekiliriz. O halde daha iyisi şimdi… Güç yoluyla barış. Grönland ABD’nin bir parçası olsun.”

“AVRUPA ZAYIFLIK, ABD GÜÇ YAYIYOR”

Bessent, Avrupa ülkelerinin Ukrayna savaşında “Rusya’ya karşı koyamadığını” öne sürerek, “Biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Avrupalılar zayıflık yayıyor. ABD güç yayıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa liderlerinin zamanla ABD’nin Grönland tutumunu kabul edeceğini iddia eden Bessent, Ukrayna örneğini göstererek, “ABD desteğini çekerse Ukrayna’daki her şey çöker” dedi.

Bessent, Grönland ile NATO arasında bir tercih yapılması gerektiği yönündeki tartışmaları da “yanlış bir ikilem” olarak nitelendirdi.