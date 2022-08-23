ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı, Türk şirketlerini 'yaptırım' ile tehdit etti
Biden yönetimi, Rus şirketleri ve bankalarıyla çalışmaları halinde Türk şirketlerine yaptırım uygulamakla tehdit etti.
ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo, Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na yazdığı 22 Ağustos tarihli mektubunda; Türk şirketlerinin, yaptırım uygulanan Rus kurumlarıyla iş yapmaları halinde ABD yaptırımlarına maruz kalma riski altında olduklarını savundu.
"RUS BANKALARI" VURGUSU
Adeyemo mektubunda, “ABD tarafından belirlenen kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımlarına maruz kalma riski altındadır” sözlerine yer verdi.
Mektupta ayrıca, "Türk bankaları, Amerikan bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla ilişki kuramaz” ifadeleri yer aldı.
The Wall Street Journal'da yer alan habere göre Adeyemo, “Yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla ilişkilerin, Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın” ifadelerini kullandı.
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