ABD hedefteki İranlı komutanları açıkladı: Bilgi verene 10 milyon dolar

ABD Dışişleri Bakanlığının “Adalet İçin Ödüller” programı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) üst düzey isimleri hakkında bilgi arandığını duyurdu.

Program tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişiler hakkında güvenilir bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verilebileceği belirtildi.

Bilgi paylaşan kişilere, gerekli görülmesi halinde güvenlik gerekçesiyle başka bir yere taşınma imkânı da sunulabileceği ifade edildi.

ABD’nin bilgi aradığı isimler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmad Vahidi de yer alıyor.

Listede ayrıca Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı Başkanı Ali Abdollahi, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nin insansız hava aracı biriminin komutanı Saeed Aghajani, DMO Siber-Elektronik Komutanlığı Başkanı Hamidreza Lashgarian ve DMO İstihbarat Birimi Komutanı Majid Khademi bulunuyor.

“Adalet İçin Ödüller”, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Washington yönetiminin güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiği kişi ve yapılara ilişkin bilgi toplanmasını amaçlayan bir program olarak biliniyor.

Program kapsamında belirlenen kişiler hakkında bilgi sağlayanlara, bilginin niteliğine göre para ödülü verilebiliyor.