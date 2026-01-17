ABD heyeti, Grönland meselesini görüşmek için Danimarka'ya gitti

ABD Senatosu Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons ve beraberindeki 11 kişilik heyet, Grönland'ı görüşmek için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

Heyet, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve milletvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD'li Demokrat Senatör Coons, Grönland hakkında daha önce bilmedikleri birçok şey öğrendiklerini, "Şu anda Grönland için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmamaktadır. Ancak Arktik güvenliğine ilişkin daha iyi yatırımlar konusunda araştırma yapmamız için geçerli nedenler mevcut. Buradan yenilenmiş bir bakışla Washington'a dönüyoruz" dedi.

DANİMARKA GENELİNDE EYLEMLER DÜZENLENİYOR

Öte yandan, başkent Kopenhag başta olmak üzere Danimarka genelinde Grönland'a destek eylemleri düzenleniyor.

Başkentte toplanan yüzlerce kişi ellerinde "Satılık değiliz" yazılı dövizlerle ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliğine yürüdü.