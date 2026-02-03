ABD-Hindistan hattında büyük pazarlık: Vergiler düşüyor, Rus petrolüne fren

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’la yeni bir ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre ABD, Hindistan menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50’den yüzde 18’e düşürürken, Yeni Delhi yönetimi Rusya’dan petrol alımını durdurmayı ve ticaret engellerini azaltmayı kabul etti.

Trump, anlaşmayı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıkladı.

Trump, Hindistan’ın bundan böyle petrol ihtiyacını ABD’den ve potansiyel olarak Venezuela’dan karşılayacağını belirtti.

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Rus petrolü alımları nedeniyle uygulanan yüzde 25’lik cezai verginin kaldırıldığını, bunun daha önceki “karşılıklı” yüzde 25’lik tarifeye eklendiğini aktardı.

Anlaşma haberi, ABD borsalarında işlem gören Hint şirketlerinin hisselerinde yükselişe yol açtı. Infosys hisseleri günü yüzde 4,3 artışla kapatırken, Wipro yüzde 6,8, HDFC Bank yüzde 4,4 değer kazandı. iShares MSCI India borsa yatırım fonu da yüzde 3 yükseldi.

Trump, Modi’nin Hindistan’ı “çok daha yüksek düzeyde Amerikan ürünleri satın almaya” taahhüt ettiğini belirterek, ülkenin 500 milyar doların üzerinde ABD enerji ürünü, teknoloji ve tarım ürünü alacağını söyledi.

Trump ayrıca, Hindistan’ın ABD’ye yönelik gümrük vergileri ve tarife dışı engelleri “sıfıra indirme” yönünde adım atacağını savundu.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI BELİRSİZ

Ancak anlaşmaya ilişkin birçok ayrıntı henüz netleşmiş değil. Daha düşük gümrük vergilerinin ne zaman yürürlüğe gireceği, Hindistan’ın Rus petrolü alımını hangi takvimle sonlandıracağı ve ticaret engellerinin nasıl kaldırılacağı açıklanmadı.

Beyaz Saray, pazartesi günü itibarıyla düzenlemeleri resmileştirecek bir başkanlık kararnamesi ya da Federal Register bildirimi yayımlamadı.

ABD iş dünyası anlaşmaya temkinli yaklaştı. ABD Ticaret Odası, açıklamayı Hindistan’la kapsamlı bir ticaret anlaşması yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirirken, “We Pay the Tariffs” adlı 800’den fazla küçük işletmenin oluşturduğu koalisyon, anlaşmanın Amerikan şirketleri için fiilen yüksek maliyet anlamına geldiğini savundu.

Modi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hindistan’da üretilen ürünlerin yüzde 18 gümrük vergisiyle karşılanacak olmasından memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı ve Trump’a teşekkür etti.

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal da anlaşmanın iki ülke ekonomisini birbirine daha da yakınlaştıracağını belirtti.

Anlaşma, Hindistan’ın geçen hafta Avrupa Birliği ile imzaladığı ve ticaretin büyük bölümünde gümrük vergilerini azaltmayı öngören anlaşmanın ardından geldi.

Uzmanlar, ABD–Hindistan anlaşmasının Hindistan’ı Asya’daki diğer büyük ekonomilerle benzer tarife seviyelerine yaklaştıracağını ve ülkenin ihracatı üzerindeki baskıyı azaltacağını ifade ediyor.