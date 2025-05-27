ABD için kıyamet senaryosu: Mega tsunami kapıda mı?

Virginia Tech Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının hazırladığı ve PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayınlanan yeni çalışmaya göre, Kuzey Vancouver Adası'ndan Kaliforniya'ya kadar uzanan Cascadia dalma-batma zonu üzerinde büyük bir deprem olasılığı %15 seviyesinde.

Olası 8.0 büyüklüğündeki bir deprem, başta Seattle ve Portland olmak üzere büyük şehirleri yıkabilir. Deprem, sadece tsunamiye yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda kıyı bölgelerinde 2 metreye kadar kara çökmesine neden olabilecek.

Normalde birkaç metre yüksekliğindeki tsunamilerin aksine, mega-tsunamiler yüzlerce metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Bu tür olaylar genellikle devasa heyelanlar veya büyük depremlerle tetikleniyor ve etkileri iklim değişikliği gibi kademeli değil, anlık ve yıkıcı oluyor.

Bilim insanları, “Böylesi bir olay dakikalar içinde yaşanır, herhangi bir uyum sağlama ya da kaçış imkânı tanımaz” uyarısında bulundu.

EN BÜYÜK RİSK NEREDE?

Araştırmada, güney Washington, kuzey Oregon ve kuzey Kaliforniya kıyılarının en yüksek risk altında olduğu belirtildi. Ancak Alaska ve Hawaii gibi daha uzak bölgeler de sismik ve volkanik yapıları nedeniyle etkilenebilir.

Virginia Tech’ten Jeoloji Profesörü Tina Dura, şu açıklamayı yaptı:

“Cascadia fay hattında büyük bir deprem sonrası kıyı sel alanı çok genişleyebilir. Bu durum, bölgesel toparlanma sürecini ciddi biçimde uzatır.”

Cascadia fay hattında son büyük deprem 322 yıl önce, 1700 yılında yaşandı. Bu kadar uzun bir sessizlik, fayın büyük enerji biriktirdiği anlamına geliyor. Uzmanlara göre, bu sessizliğin sonu şiddetli ve ani olabilir.