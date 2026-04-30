ABD iddianamesi ortalığı karıştırdı: Meksika ayağa kalktı

Meksika Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya'ya yönelik suçlamaların kamuoyuna duyurulma biçimi nedeniyle ABD'nin Meksika Büyükelçiliği'ne diplomatik bir nota gönderileceği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı, Başsavcılığa (FGR) iletilmek üzere iade amaçlı geçici tutuklama taleplerini almıştır. Ancak sunulan belgelerde herhangi bir kanıt yer almamaktadır. Yürürlükteki anlaşmalar gereği bu tür bilgilerin gizli tutulması gerekirken, suçlamaların kamuoyuna açıklanma şekli belirlenen ilkelere uygun değildir. Bu nedenle ABD Büyükelçiliğine konuya ilişkin diplomatik kınama gönderilecektir."

Bu arada Sinaloa Valisi Moya, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, suçlamalara yanıt verdi.

Suçlamaları reddeden Moya, şunları kaydetti:

"New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı tarafından şahsıma yönelik formüle edilen ithamları, herhangi bir doğruluk payı ve temelden yoksun oldukları gerekçesiyle, kategorik ve mutlak bir şekilde reddediyorum. Bu durum, yeri ve zamanı geldiğinde tüm netliğiyle kanıtlanacaktır. Bu saldırı sadece şahsıma değil, aynı zamanda Dördüncü Dönüşüm hareketine, onun sembolik liderlerine ve bu davayı temsil eden Meksikalılara yapılmıştır."

Moya, suçlamaların Meksika Birleşik Devletleri Siyasi Anayasası’nın 40. maddesinde öngörülen ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Sinaloa halkına şunu söylüyorum: Bizi karakterize eden cesaret ve vakarla, bu iftiranın hiçbir dayanağı olmadığını kanıtlayacağız" ifadesini kullandı.

Moya, konuyu Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüştüğünü ve Sheinbaum'ın kendisine destek verdiğini de aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin, aralarında Sinaloa Valisi Moya'nın da bulunduğu 10 yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçladığı bildirilmişti.

ABD'de federal yetkililer tarafından kamuoyuna yeni açıklanan iddianamede, eski ve şu an görevde olan 10 Meksikalı yetkiliye ilişkin suçlamalar yer almıştı.

İddianamede, söz konusu kişiler, Sinaloa Karteli'nin Meksika'dan ABD'ye fentanil, eroin, kokain ve metamfetamin sokmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Bu kişilerin bazılarının Sinaloa Karteli'nin şiddet eylemlerine bizzat katıldıkları savunulurken ayrıca, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın destekçileri tarafından kontrol edilen grupla bağlantıları olduğu kaydedilmişti.

Suçlama yöneltilen 3 yetkilinin, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) ile ilişkili olduğu ifadesi de iddianamede yer almıştı.