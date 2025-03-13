ABD ile AB arasında kriz derinleşiyor: Ticaret savaşına hazırız

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:49

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:49

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün AB'nin ABD'ye karşı tarifeler uygulama planını hayata geçirmesi durumunda ek tarifelerle karşılık vereceği ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin karşı önlemlerine ABD tarafının yine karşılık vermesi durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Gill, "Evet, ABD'den gelecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Buna bir yıldan uzun süredir hazırlanıyoruz" dedi.

Gill, ABD'nin dün çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya başladığı yüzde 25 oranındaki tarifelerden derin üzüntü duyduklarını belirterek, "ABD'yi uygulanan tarifeleri derhal iptal etmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ile tarifeleri önlemek için müzakere yürütmek istediklerini belirten Gill, ABD'nin dün aldığı kararın olası sonuçlarına karşı hazır olduklarını yineledi.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe girdi.

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarifelere başlamasının ardından 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını bildirdi.

AB tarafı, misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünleri listesi de yayımladı.

Toplam 99 sayfalık ürün listesinde, et, tavuk, hindi, süt ve krema, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebze, alkollü içecekler, sakız, elektronik sigara, Amerikan yaşam tarzıyla özdeşleşmiş viski, giysi, el aleti, makine ve motosiklet gibi çeşitli ürünler de bulunuyor.