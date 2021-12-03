ABD ile Çin arasında 'hipersonik füze' gerilimi

03 Aralık 2021 Cuma, 13:40

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'nin başkenti Seul’e düzenlediği ziyaret çerçevesinde mevkidaşı Suh Wook ile bir araya geldi.

Ziyarette, Çin'in hipersonik silah geliştirme çabalarının bölgedeki gerginliği artırdığını öne süren Austin, ABD'nin, Çin'den gelen potansiyel tehditleri önleme çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook

SES HIZINDAN BEŞ KAT DAHA HIZLI

Çin'in son zamanlarda geliştirdiği hipersonik füzeler, 'konvansiyonel kıtalararası balistik füzelerden daha hızlı, manevra kabiliyeti daha güçlü ve hava savunma sistemleri için daha büyük bir tehdit' olarak tanımlanıyor.

Hipersonik füzeler atmosferde manevra yaparken ses hızının beş katı olan 'Mach 5 hızında hareket ediyor.' Bu da saatte 3.800 milden daha hızlı hareket ettikleri anlamına geliyor. Balistik füzeler uzaya çıkarken 15.000 mil hıza ulaşabiliyor. Savaş başlıkları ise Dünya atmosferine tekrar girdiklerinde yaklaşık 2.000 mil hızla hareket ediyor.

Çin'in hipersonik DF-17 füzeleri

ABD'DEN YENİ HİPERSONİK DENEMELER

Reuters'a göre Pentagon, yakın zamanda birkaç başarılı hipersonik silah testi gerçekleştirdi. ABD Donanması Ekim ayında, hipersonik silah taşıyan bir fırlatma aracına güç sağlamak için kullanılacak bir güçlendirici roket motorunu başarıyla test etti.

Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, ABD ordusunun Irak ve Afganistan'a odaklarken, hipersonik silahları gözden kaçırdığını kaydetti. Kendall, "Bu hiçbir şey yapmadığımız anlamına gelmiyor ama yeterince yapmadık" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall

PENTAGON: MALİYETLER YÜKSEK

Reuters'a göre, Pentagon 2023 yıllık bütçe döngüsüne girerken, eski ve bakımı pahalı sistemler yerine hipersonik geliştirme programları da dahil olmak üzere yeni sistemler için daha fazla fon toplamayı umuyor. ABD'nin büyük silah üreticileri Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon ise giderek daha fazla hipersonik silah programını yatırımcılara duyuruyor.

Reuters'a göre Pentagon, savunma şirketlerinden hipersonik silahların maliyetini düşürmelerini istiyor, zira geliştirilmekte olan yeni nesil süper hızlı füzelerin şu anda birim başına on milyonlarca dolar maliyeti olduğu biliniyor.