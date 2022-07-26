ABD ile Endonezya'dan ortak tatbikat: Kara ve hava unsurları katılacak
ABD ile Endonezya, Ağustos ayında geniş çaplı ortak tatbikat düzenleyecek.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Asya ziyareti kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunduğu sırada mevkidaşı Andika Perkasa ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Andika Perkasa, "Super Garuda Shield 2022 Tatbikatı"nın 1-14 Ağustos'ta düzenleneceği bilgisini verdi.
Perkasa, Her yıl düzenlenen tatbikata bu yıl 12 ülkenin katılacağını ifade ederek, etkinliğin, kara ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan bölgelerinde yapılacağını belirtti.
Perkasa ayrıca, 2 bini Endonezya'dan, 1100'ü ABD'den olmak üzere en az 4 bin askerin iştirak edeceği tatbikatta 7 Apache ile 4 Blackhawk helikopteri ve 41 zırhlı aracın da yer alacağını dile getirdi.
Bu arada, Milley de tatbikatta karşılıklı çalışabilme ve taktik teknikleri ile prosedürlerine odaklanılacağına işaret etti.
Mark Milley, Endonezya'ya destek sunacaklarını kaydederek, bölgeye katkı sağlayacaklarını belirtti.
2008'den bu yana ilk kez bir ABD Genelkurmay Başkanı, Endonezya'ya ziyaret düzenledi. Milley'in ziyareti, hem bu açıdan hem de Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Çin ziyaretinin hemen öncesine denk gelmesi bakımından dikkati çekiyor.
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