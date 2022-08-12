ABD ile Tayvan, 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması imzaladı

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:03

Çin ve Tayvan arasında süren askeri gerginliğin ardından Tayvan ilk savunma anlaşmasını ABD ile imzaladığını açıkladı.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2,52 milyar 84,15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre, sözleşme 20 Temmuz 2022’den 31 Aralık 2026’ya kadar olan dönemi kapsıyor.

Tayvanlı uzmanlar, yapılan anlaşmayla birlikte Patriot füzeleri üzerinde yapılan testlerin güvenilirliklerinin bozulmadan kalmasını sağlayacağını ve Tayvan’ın hava sahasını korumaya devam edebileceklerini söyledi.

Tayvan eski tip Patriot füzelerinden vazgeçerken, üçüncü bir tip olan Patriot PAC-3 füzelerinin 2025 ve 2026’da konuşlandırılmak üzere Tayvan’a gelmesi bekleniyor.

Askeri raporlara göre füzeler, yapılan geliştirmeler sayesinde alçaktan uçan seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı etkili olabiliyor.