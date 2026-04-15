ABD-İngiltere gerilimi tırmanıyor: Trump’tan ticaret tehdidi

Buckingham Palace tarafından yapılan açıklamaya göre Kral Charles ve Kraliçe Camilla, bu ay ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Washington DC, New York ve Virginia’da çeşitli temaslarda bulunulacak; ayrıca ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.

Sky News’e konuşan Trump, Starmer ile ilişkilerindeki gerilimin söz konusu ziyareti etkileyip etkilemeyeceği sorusuna “Hiç etkilemez” yanıtını verdi.

Trump, Starmer hükümetinin enerji ve göç politikalarını da sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Denizi’nde yeni petrol ve gaz aramalarına getirilen yasağı “trajik bir hata” olarak nitelendiren Trump, İngiltere’de enerji fiyatlarının “dünyanın en yüksek seviyelerinde” olduğunu savundu.

Göç politikalarına da değinen Trump, İngiltere’nin “işgal altında” olduğunu ileri sürerek mevcut politikaları “akıl dışı” olarak tanımladı.

Trump, “Ülkenizi seviyorum ama kötü göç ve enerji politikalarıyla başarı mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İRAN GERİLİMİ İLİŞKİLERİ ZEDELEDİ

Trump ile Starmer arasındaki ilişkiler, İngiltere’nin ABD’nin İran’a yönelik saldırılarda İngiliz üslerinin kullanılmasına izin vermemesi sonrası gerilmişti. Londra yönetimi bu tür bir saldırıyı “hukuka aykırı” olarak değerlendirmişti.

Trump, ABD ile İngiltere arasındaki “özel ilişkiyi” de eleştirerek, “İhtiyacımız olduğunda yanımızda değillerdi” dedi.

ABD Başkanı, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına da değinerek, “Onlara iyi bir anlaşma verdik, bu her zaman değiştirilebilir” sözleriyle dikkat çekti.

Trump, İran ile yaşanan gerilimin sona ermesine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Kral Charles’ın ziyareti öncesinde bir anlaşmaya varılmasının “çok mümkün” olduğunu ifade etti.