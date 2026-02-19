ABD–İran hattında kritik eşik: Pentagon hazır, karar Trump’ta

ABD’li üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, Başkan Donald Trump’a İran’a yönelik olası askeri operasyon için ordunun hazır olduğu yönünde bilgi verdiği öne sürüldü.

CBS News’e konuşan kaynaklara göre, saldırı ihtimali masada olsa da olası bir operasyonun zamanlamasının bu hafta sonunun ötesine sarkabileceği belirtiliyor.

Habere göre Trump, İran’a yönelik askeri saldırı konusunda henüz son kararını vermedi. Beyaz Saray’da yürütülen değerlendirmelerin devam ettiği, olası bir müdahalenin yaratacağı askeri ve siyasi sonuçların detaylı biçimde tartışıldığı ifade edildi.

Yetkililer, görüşmelerin “akışkan ve dinamik” bir süreçte sürdüğünü ve kararın henüz netleşmediğini aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde Orta Doğu’daki bazı personeli geçici olarak Avrupa’ya veya ABD’ye kaydıracağı bildirildi.

Yetkililer, bu tür hareketlerin olası askeri faaliyetler öncesinde rutin bir uygulama olduğunu ve tek başına saldırının yakın olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

DİPLOMASİ ÖNE ÇIKIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, çarşamba günkü basın toplantısında İran’a yönelik bir saldırıyı destekleyen birçok gerekçe bulunduğunu ancak Başkan Trump’ın önceliğinin diplomasi olduğunu söyledi.

Leavitt, haziran ayında İran’ın nükleer tesislerini hedef alan bir operasyonun “başarılı” geçtiğini öne sürerek, Tahran yönetiminin Washington ile anlaşma yapmasının “akıllıca” olacağını savundu.

ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubunun bölgede bulunduğu, ikinci bir uçak gemisi grubu olan USS Gerald Ford’un ise Orta Doğu’ya doğru ilerlediği bildirildi.

Gemi takip verilerine göre Ford’un Batı Afrika kıyılarında olduğu ifade edildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD savaş gemilerine atıfta bulunarak Washington’a dolaylı mesaj verdi.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

İran ile ABD heyetleri, İsviçre’nin Cenevre kentinde nükleer program konulu dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD yönetimi bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirtse de tarafların hâlâ birçok konuda uzak olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray, İran tarafının önümüzdeki haftalarda daha ayrıntılı bir yanıt vermesinin beklendiğini açıkladı. Şu ana kadar yeni bir görüşme tarihi belirlenmiş değil.

CBS News’e konuşan kaynaklar, Trump’ın daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, diplomasi başarısız olursa İsrail’in İran’ın balistik füze programına yönelik saldırılarına destek verebileceğini söylediğini iddia etti.

Bu arada İran, roket faaliyetleri nedeniyle ülkenin güney bölgesinde uçuşlara ilişkin uyarıda bulundu.