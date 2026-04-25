ABD–İran hattında kritik gün: İslamabad görüşmeleri öncesi birbirlerini yalanladılar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Pakistan’a ulaşmasının ardından Tahran yönetimi, ABD ile doğrudan görüşme yapılmayacağını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformundan yaptığı paylaşımda “İran ile ABD arasında herhangi bir toplantı planlanmıyor,” dedi. Bekayi, Pakistanlı yetkililerin iki taraf arasında mesaj taşıyacağını ve İran heyetinin kaygılarını İslamabad’a ileteceğini belirtti.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Buna karşılık Beyaz Saray, doğrudan temasın gerçekleşeceğini savundu. Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News’e yaptığı açıklamada ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’in İslamabad’da Arakçi ile yüz yüze görüşeceğini söyledi.

Leavitt, görüşmenin Tahran’ın talebi üzerine gerçekleşeceğini ileri sürerek son günlerde İran tarafında 'bazı ilerlemeler' gözlemlendiğini ve bu sürecin hafta başında yapılacak temaslarda sürmesini umduklarını ifade etti.

Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in de ilerleme sağlanması halinde görüşmelere katılmak üzere Pakistan’a gidebileceği belirtildi.

TRUMP: “İRAN TEKLİF SUNACAK”

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın Washington’ın taleplerini karşılamaya yönelik bir teklif hazırladığını açıkladı. Ancak söz konusu teklifin içeriğine dair detay vermedi.

Trump, ABD’nin kimlerle müzakere ettiğine ilişkin soruya ise “Şu anda sorumlu kişilerle görüşüyoruz” yanıtını verdi.

GERİLİM GÖRÜŞMELERİ ZORLUYOR

İran Dışişleri Bakanı’nın İslamabad’a gelişi, Pakistan Dışişleri tarafından doğrulanırken, ABD ile doğrudan temaslara ilişkin açık bir ifade kullanılmadı.

Bu gelişmeler, taraflar arasındaki gerilimin artmasının ikinci tur görüşmelerin akıbetini riske attığı bir dönemde yaşandı. Tahran, 13 Nisan’da limanlarına uygulanan ablukayı kaldırmayı ön koşul olarak öne sürerken, bunu ateşkes ihlali olarak nitelendiriyor.

ABD yönetimi ise ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu ve kaldırılmasının ancak kendi şartlarını karşılayan bir anlaşmayla mümkün olacağını belirtiyor. Washington’un bölgeye üçüncü bir uçak gemisi göndermesi de askeri baskının sürdüğüne işaret ediyor.