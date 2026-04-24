ABD-İran hattında yeni perde: Temsilciler Pakistan’da görüşecek… Arakçi İslamabad’a gideceğini doğruladı!

ABD ile İran arasında olası diplomatik temas için dikkatler Pakistan’a çevrildi. Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve danışmanı Jared Kushner’i Pakistan’a göndermeye hazırlanıyor.

CNN’in iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Kushner’in Pakistan’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerin, taraflar arasında olası bir müzakere sürecinin ilk adımı olabileceği değerlendiriliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın ise şu aşamada görüşmelere katılması beklenmiyor. Ancak ABD basını, süreçte ilerleme sağlanması halinde Vance’in de müzakerelere dahil olabileceğine işaret ediyor.

‘ARAKÇİ İSLAMABAD’A GİDİYOR’

Pakistan hükümet kaynaklarına göre, Abbas Arakçi’nin küçük bir heyetle İslamabad’a gitmesi bekleniyor. Ziyaretin, ABD ile İran arasında yürütülmesi planlanan temaslar açısından kritik bir zemin oluşturabileceği ifade ediliyor.

Diplomatik trafiğin Pakistan’la sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. Arakçi’nin temasları kapsamında Maskat ve Moskova’yı da ziyaret edeceği, bu temasların çok taraflı bir müzakere sürecinin hazırlık aşaması olarak değerlendirildiği kaydediliyor.

Öte yandan İslamabad’da görüşmelere yönelik güvenlik ve lojistik hazırlıkların hız kazandığı, ABD’ye ait teknik ve güvenlik ekiplerinin de şehre ulaştığı ifade edildi. The New York Times ise Arakçi’nin İslamabad’da kısa süreli bir ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi da söz konusu iddiaları doğrulayarak, “İslamabad, Maskat ve Moskova’ya bir geziye çıkıyorum” açıklamasında bulundu.