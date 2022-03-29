ABD, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağı sözünü verdi
ABD, İsrail'e ve Körfez'deki müttefiklerine İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağı sözünü verdi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile yapılma ihtimali olan nükleer anlaşmanın öncesinde, İsrail'e ve Körfez'deki müttefiklerine İran'ın asla nükleer silahı elde etmeyeceğine dair güvence vermeye çalıştı.
İsrail dışişleri bakanı Yair Lapid ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, “En önemli unsur söz konusu olduğunda, göz göze bakıyoruz” dedi. "İkimiz de hem fikiriz, ikimiz de İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağına kararlıyız."
ABD; Negev Zirvesi öncesinde Bahreyn, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'den oluşan İran karşıtı ittifaka Tahran'ın Devrim Muhafızları'nın terör listesinden çıkarılması talebini kabul etmeyeceklerine dair de tekrar garanti verdi.
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