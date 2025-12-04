ABD, İranlı bilgisayar korsanları hakkında bilgi getirene 10 milyon dolara kadar ödül verecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Adalet İçin Ödüller” programı kapsamında, söz konusu iki İranlının kimliğinin tespitine ya da yerlerinin belirlenmesine yardımcı olacak kişilere 10 milyon dolara kadar ödül teklif etti.

İSİMLERİ VE FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Bakanlık, Fatemeh Sediqian Kashi ve Mohammad Baqer Shirin Kar adlı kişilerin fotoğraflarını paylaşarak, ikisinin de İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı’na bağlı “Şehid Şuşteri Grubu” üyesi olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre bu kişiler, “yabancı bir hükümetin talimatıyla ve bilgisayar dolandırıcılığına ilişkin yasaları ihlal ederek” ABD’nin kritik altyapılarına yönelik geniş çaplı siber saldırılara katıldı.

ABD, söz konusu saldırıların yalnızca Amerika içinde değil, Avrupa ve Orta Doğu’da da etkili olduğunu belirtti. Hedef alınan sektörler arasında medya, deniz taşımacılığı, turizm, enerji, finansal hizmetler ve telekomünikasyon bulunuyor.

ABD VE İRAN ARASINDA SİBER GÖLGE SAVAŞI

ABD ile İran, on yılı aşkın süredir karşılıklı siber saldırı suçlamalarında bulunuyor. Bu rekabet, iki ülke arasındaki en görünür “gölge savaş” alanlarından biri hâline geldi.

Bu gerilimin başlangıç noktalarından biri, 2010’da keşfedilen ve ABD-İsrail ortak operasyonuna atfedilen Stuxnet virüsü oldu. Virüs, İran’ın uranyum zenginleştirme tesislerini hedef almıştı.

O tarihten bu yana iki taraf da kamu kurumlarını, enerji ve petrol şirketlerini ile hassas altyapıları hedef alan siber operasyonlarla birbirlerine misilleme yapıyor.

Washington, İran’ı 2011–2013 yılları arasında Amerikan bankacılık sektörünü hedef alan saldırılar ile son yıllarda su tesisleri, enerji ve ulaşım altyapısına yönelik operasyonları yönetmekle suçluyor.

İran ise nükleer ve endüstriyel tesislerinin, özellikle 2021’de Natanz tesisine yapılan büyük çaplı saldırı dahil olmak üzere, ABD ve İsrail kaynaklı siber operasyonların hedefi olduğunu savunuyor.

Karşılıklı hamlelerle devam eden bu siber tırmanış, ABD’nin İran’ın gelişen siber kabiliyetleri konusunda yaptığı uyarıları artırırken, Washington’un müttefiklerinin altyapılarının da hedef alınabileceğine dair endişeleri büyütüyor.