ABD, İsrail'e acil silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 151,8 milyon dolar değerinde mühimmat ve askeri destek satışına onay verildiğini açıkladı. Kararın, bölgedeki gelişmeler nedeniyle “acil durum” gerekçesiyle alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan değerlendirme sonucunda İsrail’e yapılacak satışın gecikmeden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Rubio’nun “İsrail hükümetine derhal satış yapılmasını gerektiren bir acil durumun mevcut olduğu” yönünde karar verdiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında söz konusu satışın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Önerilen satış, Orta Doğu’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme açısından önemli bir güç olmaya devam eden stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini artırmaya yardımcı olarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenliğine katkı sağlayacaktır” denildi.

Acil satış paketi kapsamında BLU-110A/B tipi genel amaçlı bombalar, ayrıca lojistik ve destek hizmetleri bulunuyor.

TRUMP SAVUNMA ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Onay kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü Beyaz Saray’da önde gelen Amerikan savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelmesinin ardından geldi.

Görüşmede İran’la süren çatışma ortamında silah üretiminin artırılması ele alındı.

Trump, toplantının ardından savunma şirketlerinin mevcut askeri operasyonlarda kullanılan “Exquisite Class” silahlarının üretimini dört kat artırma konusunda anlaştığını söyledi.

ABD’li savunma devi Lockheed Martin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kritik mühimmat üretimini dört kat artırma kararı aldığını doğruladı.

Şirket, üretim artışına yönelik çalışmaların Trump yönetimi ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylar önce başlatıldığını belirtti.