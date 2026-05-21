ABD istihbaratında İran alarmı: 'Beklenenden hızlı toparlanıyor'

CNN’in ABD istihbarat değerlendirmelerine dayandırdığı haberine göre İran, nisan başında başlayan 6 haftalık ateşkes döneminde bazı İHA üretim faaliyetlerini yeniden başlattı.

Haberde, İran ordusunun ABD-İsrail saldırılarında zarar gören askeri kapasitesini ilk tahminlerden çok daha hızlı şekilde toparladığı öne sürüldü.

CNN’e konuşan ABD’li bir yetkili, İran’ın farklı silah sistemlerinde üretimi yeniden başlatma süresinin değişiklik gösterdiğini söyledi.

Yetkili, bazı ABD istihbarat tahminlerine göre İran’ın İHA saldırı kapasitesini 6 ay gibi kısa bir sürede tamamen yeniden oluşturabileceğini belirtti.

Aynı kaynak, “İranlılar, istihbarat topluluğunun yeniden yapılanma için öngördüğü tüm zaman çizelgelerini aştı” değerlendirmesinde bulundu.

FÜZE İHA KAPASİTESİ GÜNDEMDE

Haberde, İran’ın saldırılarda zarar gören füze sahalarını, fırlatma rampalarını ve kritik silah sistemlerine ilişkin üretim kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığı aktarıldı.

ABD istihbarat değerlendirmelerine göre bu durum, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik bombardıman kampanyasını yeniden başlatması halinde Tahran’ın bölgedeki ABD müttefikleri için hâlâ önemli bir tehdit oluşturabileceğini gösteriyor.

İran’ın, ağır hasar aldığı belirtilen füze üretim kapasitesini daha fazla İHA saldırısıyla destekleyebileceği; İsrail ve Körfez ülkelerini hedef alma kabiliyetini sürdürebileceği ifade edildi.

CNN’e konuşan kaynaklardan biri, İran’ın beklenenden hızlı toparlanmasında Rusya ve Çin’den aldığı desteğin etkili olduğunu öne sürdü.

Haberde, Çin’in çatışma sürecinde İran’a füze üretiminde kullanılabilecek bazı bileşenler sağlamayı sürdürdüğü iddia edildi. Ancak bu akışın, devam eden ABD ablukası nedeniyle kısıtlanmış olabileceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta yaptığı açıklamada Çin’in İran’a “füze üretim bileşenleri” verdiğini savunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiayı reddederek suçlamaların “gerçeklere dayanmadığını” bildirdi.

“KABİLİYETLER ZAYIFLADI AMA YOK OLMADI”

CNN’in aktardığı son ABD istihbarat değerlendirmelerine göre İran, ABD-İsrail saldırılarında ciddi hasar almasına rağmen balistik füze, İHA saldırısı ve hava savunma kapasitesinin bir bölümünü koruyor.

Haberde, ABD istihbaratının daha önce İran’ın füze fırlatma rampalarının yaklaşık yarısının saldırılardan kurtulduğunu değerlendirdiği, son raporlarda ise bu oranın üçte ikiye kadar çıkabileceğinin belirtildiği aktarıldı.

Bu artışta, ateşkes sürecinin İran’a saldırılarda gömülü kalan ancak imha edilmeyen rampaları yeniden kullanıma hazırlama fırsatı vermesinin etkili olduğu kaydedildi.

Değerlendirmelerde, İran’ın kıyı savunma seyir füzelerinin büyük bölümünün de sağlam kaldığı belirtildi.

Bu füzelerin, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini tehdit edebilmesi açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

CNN’e konuşan kaynaklara göre İran’ın elinde hâlâ binlerce İHA bulunuyor. Bu sayının, ülkenin toplam İHA kapasitesinin yaklaşık yarısına karşılık geldiği belirtiliyor.

CENTCOM'UN AÇIKLAMASIYLA ÇELİŞEN TABLO

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, salı günü Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı açıklamada, “Operation Epic Fury” kapsamında İran’ın balistik füze ve İHA kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu.

Cooper, İran’ın savunma sanayi altyapısının yüzde 90’ının yok edildiğini ve Tahran’ın bu kapasiteyi “yıllarca” yeniden kuramayacağını ileri sürdü.

Ancak CNN’e konuşan kaynaklar, son ABD istihbarat değerlendirmelerinin bu açıklamayla örtüşmediğini belirtti. Kaynaklardan biri, İran’ın savunma sanayi altyapısına verilen zararın yeniden yapılanmayı “yıllar” değil, “aylar” düzeyinde geciktirmiş olabileceğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise CNN’e yaptığı açıklamada, ABD ordusunun “dünyanın en güçlü ordusu” olduğunu belirterek, ordunun başkanın belirleyeceği yer ve zamanda görev icra etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.