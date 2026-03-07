ABD istihbaratından gizli 'İran' raporu: 'Rejim değişimi zor'

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan gizli bir değerlendirme raporunun, İran’daki mevcut yönetimin büyük çaplı bir askeri saldırı karşısında bile kolayca devrilmeyeceği sonucuna vardığı ileri sürüldü.

Washington Post’a konuşan ve rapor hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen üç kaynağa göre, söz konusu değerlendirme İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısından yaklaşık bir hafta önce tamamlandı.

Raporda, İran’da olası bir yönetim değişikliği ihtimali ele alınırken hem sınırlı hem de geniş çaplı askeri saldırı senaryoları değerlendirildi.

“REJİM DEVAMLILIĞI İÇİN PROTOKOLLER VAR”

Değerlendirmede, İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi gibi bir senaryo da incelendi. Rapora göre böyle bir durumda dahi rejimin devamlılığını sağlamak için önceden belirlenmiş protokoller devreye girecek.

İstihbarat analizinde, bu tür bir gelişme yaşansa bile İran’daki muhalefetin iktidarı ele geçirmesinin “olası görünmediği” ifade edildi.

BEYAZ SARAY YORUM YAPMADI

Haberde, Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray’ın, saldırı kararından önce ABD Başkanı’nın söz konusu istihbarat raporunu görüp görmediği konusunda yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

Gazeteye göre istihbarat raporunda, ABD kara birliklerinin katılacağı olası bir kara operasyonu gibi diğer askeri senaryoların değerlendirilmiş olduğuna dair bir işaret bulunmuyor.