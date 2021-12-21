ABD kesenin ağzını açtı: Biden’dan milyon dolarlık Covid-19 yardımı
Omicron varyantı ABD’de giderek etkisini artırırken ABD Devlet Başkanı Joe Biden Noel öncesi koronavirüs ile mücadele planını açıkladı.
ABD’de koronavirüs vakalarının yüzde 73’ünde Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından Joe Biden, salgın ile mücadele çalışmalarını hızlandırdı.
ÜCRETSİZ COVID-19 TESTİ
Associated Press’in haberine göre, Biden, ABD vatandaşlarına 500 milyon adet ücretsiz koronavirüs testi dağıtılacağını açıklarken zor durumdaki hastanelere daha fazla destek verileceğini ve aşılamanın iki katına çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.
Biden salı günü gerçekleştirdiği konuşmasında, koronavirüs testlerinin ocak ayından itibaren gönderileceğini duyururken ABD vatandaşlarının, koronavirüs testlerini internet sitesinden sipariş edebileceği ve ücretsiz testlerin posta sistemi ile teslim edileceği ifade edildi.
MİLYON DOLARLIK YARDIM
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Reuters’ın haberine göre, koronavirüs ile mücadele edebilmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer beş farklı yardım kuruluşuna 580 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.
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