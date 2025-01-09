ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışan kişiye gözaltı

ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışan kişiye gözaltı
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 08:38

ABD Kongresi polisinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.00 civarında, ziyaretçi girişindeki X-ray cihazından geçirilen bir çantada bir büyük, üç küçük bıçak bulunduğu fark edildi.

Çantanın sahibi olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alındı.

Tehlikeli silah taşımaktan daha önce ceza aldığı belirtilen şüpheli, polis merkezine götürüldü, çantasına ve içindeki bıçaklara da el konuldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #ABD #ABD Kongre

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